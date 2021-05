Nieuwe schoonmoeder André Hazes lijkt sprekend op dochter

Voordat André Hazes zijn liefde voor Sarah van Soelen bekend maakte, was al duidelijk dat hij goed lag bij de familie. Zij waren het die hem opvingen toen hij wegging bij zijn ex-verloofde Monique Westenberg. Wat betreft uiterlijk blijkt de appel niet ver van de boom te vallen in huize Van Soelen. Moeder Rebecca en dochter Sarah zijn als twee druppels water.

André is met open armen ontvangen door Sarah van Soelen en haar ouders Rudolf en Rebecca. Hij trok bij het gezin in nadat hij Monique verliet. Volgens de zanger is er pas daarna een romantische relatie ontstaan tussen hem en Sarah. Inmiddels schreeuwt hij de liefde voor de influencer van de daken, en kan hij Rudolf en Rebecca nu ook zijn schoonouders noemen.

‘Ik zie dubbel’

Sarah lijkt als twee druppels water op haar moeder Rebecca. De influencer deelt een moeder-dochter-foto en het regent complimenten. ‘Je bedoelt je zuster,’ luidt een reactie. ‘Ik zie dubbel,’ reageert Julia van Soelen, zusje van Sarah en dochter van Rebecca.

Dolverliefd

André Hazes (27) kan het niet langer voor zich houden: hij is tot over zijn oren verliefd op Sarah van Soelen (25), die zijn mannenhart schenkt wat hij tot nu toe niet leek te kunnen vinden. Story was erbij toen de zanger vorige week op Schiphol met Sarah in het vliegtuig naar Ibiza stapte. Tussen alle passagiers in verhulde hij niet langer zijn ware gevoelens… Ondanks de mondkapjes kon elke passagier aan boord van het Transavia-toestel richting Ibiza zien hoe breed de gelukzalige grijns op de gezichten van André Hazes en zijn nieuwe liefde Sarah van Soelen was!

Sarah en André onafscheidelijk

De zanger vertelde daarop dat hij was opgevangen door de gastvrije familie Van Soelen, in hun ruime villa in Bergschenhoek, niet ver van het huis dat André met zijn gezin bewoonde in Berkel en Rodenrijs. Nadat Story-fotograaf Edwin Smulders de eerste foto’s van André en Sarah kon maken, wilden de twee niet langer een geheim maken van hun toch wel diepe gevoelens voor elkaar.

Begin maart onthulde weekblad Story dat André Hazes definitief weg was bij Monique Westenberg; hun verloving was daarmee verbroken. De zanger bleek innig contact te onderhouden met Sarah, de dochter van vrienden van André. Inmiddels zijn de twee onafscheidelijk. De zanger is op woningjacht in de omgeving van Rotterdam, om in de buurt te kunnen blijven van zijn zoontje André jr. (4), die bij Monique woont.

