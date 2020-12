Goed nieuws voor alle fans van ‘Kopen zonder kijken’: wel 2 (!) nieuwe seizoenen in aantocht

Gisteren was helaas alweer de laatste keer dat we Alex en Bob een bouwval zagen omtoveren tot een waar paleisje. Voor nu dan hè, de twee mannen komen gelukkig gewoon terug. Er zijn namelijk wel twee (!) nieuwe seizoenen aangekondigd van Kopen zonder Kijken.

Dat laat presentator Martijn Krabbé weten. En de programmamakers luisteren ook goed naar alle kritiek. Veel kijkers vonden namelijk dat er wel veel jonge (zwangere) koppels meededen die op zoek waren naar een jaren ’30-woning. Oh en die altijd een flinke zak met geld achter de hand hadden natuurlijk. (We horen Bob al vragen: ‘Is er nog extra budget?’)

Nieuwe seizoenen kopen zonder kijken

Martijn verklapt aan RTL Boulevard dat we nog niet van Kopen zonder Kijken af zijn. Gelukkig maar. ‘Waar we nu vooral naar kijken, is of we ook mensen hebben die een keer naar een ander soort huis willen. Of die net iets avontuurlijker in het leven staan’, aldus Krabbé.

Visgraatvloer

Geen visgraatvloer, stalen deuren, uitbouw en extra budget dus? Dat is natuurlijk nog even afwachten, maar Martijn belooft ons in ieder geval een hoop nieuwe bingokaarten. Het is niet de eerste keer dat de presentator zich uitlaat over al het commentaar dat het programma krijgt. Iemand gaf op Twitter aan dat er echt meer diversiteit nodig is. Hoewel Krabbé deze persoon volkomen gelijk geeft, wil hij wel nog wat kwijt. ‘We moeten alleen een keuze maken uit de stellen die zich opgeven. Moeten we de diversiteit zelf opzoeken en mensen dwingen om mee te doen? Wat de zwangerschap betreft; dat is voor de meeste mensen precies de reden om te verhuizen. Grt. vd klantenservice.’

Je hebt volkomen gelijk. We moeten alleen een keuze maken uit de stellen die zich opgeven. Moeten we de diversiteit zelf opzoeken en mensen dwingen om mee te doen? Wat de zwangerschap betreft; dat is voor de meeste mensen precies de reden om te verhuizen. Grt. vd klantenservice — Martijn Krabbé (@krabbetv) November 23, 2020

Bron: Boulevard | Beeld: RTL