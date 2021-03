Nu het laatste seizoen van La Casa de Papel nog wel even op zich laat wachten, begint ook ons Spaans een beetje te verstoffen. Nee, geintje natuurlijk, maar we zijn wel toe aan wat vers vermaak. Door deze nieuwe Spaanstalige thrillerserie zit je continu op het puntje van je stoel.

We hebben het over Quién Mató a Sara, wat eigenlijk gewoon ‘wie heeft Sara vermoord?’ betekent. En daar draait de serie dus ook om. Wat volgt is een bloedstollende zoektocht naar de moordenaar. Want is haar veroordeelde broer eigenlijk wel echt de schuldige?

Nieuwe Spaanstalige thrillerserie

De nieuwe Spaanstalige thrillerserie komt deze keer van Mexicaanse bodem en dat belooft heel wat goeds. ‘In elk gezin is er een monster’, zo luidt de ondertitel en my oh my, dit gaat sowieso betekenen dat je niemand meer kunt vertrouwen. Alex heeft achttien jaar in de gevangenis gezeten voor de moord op zijn zus, maar wil alles op alles zetten om de échte dader te vinden.

Spanning en sensatie

Alleen als hij het niet gedaan heeft: wie dan wel? Daar ga je natuurlijk achterkomen in de serie. Maar hoe dichter Alex bij de oplossing lijkt te komen, hoe spannender het wordt. De échte moordenaar wil natuurlijk kosten wat kost zijn identiteit geheim zien te houden. Geen zorgen, we hebben een trailer in het Engels gevonden. Maar zelfs zonder het te verstaan houden de eerste beelden je meteen in de greep.

Heel seizoen

Klinkt als een show die je in een weekend (of avond) wel er doorheen hebt, en we hebben geluk. Netflix zal namelijk ons niet pesten door maar één aflevering per keer erop te zetten. Het gehele seizoen staat 24 maart al op de streamingdienst. Nog heel even wachten dus, maar alvast een goede om te noteren.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief