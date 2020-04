Wat je wil weten over de nieuwe streamingdienst Quibi

Wat is Quibi, u vraagt? Goede vraag. Quibi is een nieuwe streamingdienst, speciaal gericht op smartphones en staat voor ‘quick bite’.

De nieuwe streamingdienst wil ‘behapbare content’ aanbieden, die je zowel verticaal als horizontaal kunt bekijken met je telefoon. De dienst gaat high-end series aanbieden met grote namen, maar dan wel opgedeeld in afleveringen van maximaal 10 minuten. Zo wil Quibi de strijd aan gaan met Instagram en TikTok en niet zozeer met Netflix.

En deze nieuwe concurrent van TikTOk heeft het goed voor elkaar. Al een aantal grote namen uit Hollywood hebben hun diensten verleend aan de gloednieuwe streamingdienst. Zo is de nieuwste film van Sophie Turner, Survive, er te zien en krijgt Chrissy Teigen zelfs een eigen show, Chrissy’s Court (een soort van rijdende rechter, maar dan met Chrissy). Andere sterren die te zien zullen zijn op Quibi: Megan Rapinoe, Tyra Banks, Reese Witherspoon, Cardi B. en nog veel meer.

Naast dat Quibi alle genres zal coveren, wordt het aanbod ook opgedeeld in die categorieën:

Quibi zal alleen al in het eerste jaar 175 orignele shows uitbrengen en 8500 ‘quick bites’ aanbieden. Wie zich voor 30 april aanmeldt, krijgt de eerste drie maanden gratis. Daarna kost het vijf dollar per maand.

You ain’t seen nothing like this. Nothing like this before. Coming to a phone near you April 6. pic.twitter.com/NKewKBBtsd

— quibi (@Quibi) February 26, 2020