A whole new world: Disney geeft volledige trailer van ‘Aladdin’ vrij

Disney trakteerde fans al eerder op een sneak peek van de live-action remake van Aladdin. Maar je hoeft niet langer over jouw lamp te wrijven om je wensen in vervulling te zien gaan. De gehele trailer staat namelijk online!

Bij de eerste beelden was er nogal wat ophef over Will Smith die zijn opwachting maakt als Genie (Geest) in de film. Eerst leek het er namelijk op dat hij niet blauw zou zijn, maar toen hij dat wel was… bleek hij nogal eng. Fans kunnen weer opgelucht ademhalen, want in deze nieuwe beelden is te zien dat hij er precies uitziet als zijn tekenfilm voorganger. Alhoewel, niet de hele tijd. In sommige stukjes is Smith namelijk inderdaad niet van kleur veranderd. Maar daar zal vast een hele goede verklaring voor zijn…

A whole new world

De film belooft veel goeds, want niet alleen zien we de bekende scènes terug – wie heeft er ook ooit proberen te vliegen op een tapijt als kind – ook de geweldige liedjes zijn weer aanwezig. Daarnaast spotten we op deze beelden voor het eerst Marwan Kenzari als Jafar. Helaas moeten we nog even wachten tot we dit pareltje in het echt kunnen bewonderen, want de remake komt pas uit op 24 mei.

Bron: Pretty52 | Beeld: Still