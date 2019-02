Nieuwe trend: Instagrammers poseren massaal voor de wasmachine

De wasmachine associeer je waarschijnlijk niet met het maken van de mooiste Instagramkiekjes, maar guess what: daar wordt het ding tegenwoordig wél voor gebruikt. Sterker nog, de app barst van de foto’s voor het huishoudelijke apparaat en eerlijk is eerlijk: het blijkt een zeer fotogeniek plekje te zijn.

Foto’s van eten, outfitkiekjes en de welbekende proost-boomerangs: Instagram vult zich dagelijks met beeld, beeld en nog eens beeld van over de hele wereld. En ook daarin zijn de nodige trends te herkennen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de duck face en de downward gaze? Een van de nieuwste hits op Instagram, is het poseren voor een wasmachine. Of eigenlijk niet één, maar meerdere. In een wasserette om precies te zijn.

Overgewaaid

In de modewereld is de wasserette geen nieuwe shootlocatie. Zo heeft Kate Moss ooit in bikini geposeerd voor een rij wasmachines en heeft model Rosie Huntington-Whiteley met een wasserette-fotoreeks in de Mexicaanse Vogue gestaan. Inmiddels is de trend overgewaaid naar Instagram en zien we steeds meer influencers de wasserette in glippen. Kijk maar eens mee naar onderstaande beelden:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.