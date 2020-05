Nieuwe trouwtrend: waarom stellen steeds vaker voor een ‘minimony’ moeten kiezen

Hoewel normaal je trouwdag iets is om naar uit te kijken, veroorzaakt corona vooral veel stress voor verloofde stellen. Wat kan wel en wat kan niet? Gelukkig hoeft de grote dag niet volledig in het water te vallen. Maak daarom kennis met de ‘minimony’: geen feest, maar wel trouwen.

Lees ook:

Bewezen! Dit is de beste leeftijd om te trouwen

Zo heb je op je geplande datum nog wel een ceremonie met een klein select groepje en kun je later wanneer het wél mag een groot feest geven. Het is misschien niet zoals je het voor ogen had, maar voor veel stellen blijkt het een goede middenweg.

Minimony

Uit onderzoek van de huwelijksleverancier Salino.be komt dan ook naar voren dat 40 procent de 1,5 meter-regel best wil toepassen op hun huwelijk, als het op een mooie, stijlvolle manier kan. Magali Pauwels van de site verklaart: ‘Het was meteen duidelijk dat bruiden niet bereid zijn om afstand te doen van het traditioneel huwelijksfeest, maar ook dit jaar niet zomaar wilden laten voorbijgaan. Tijdens de webinar merkten we op dat er vooral veel vraag was naar de invulling van de originele trouwdatum.’

Oplossingen

Met de ‘minimony’ heb je dus nog wel de mogelijkheid om het jawoord te geven op de door jullie gekozen datum, maar bewaar je het feest voor een later moment. Volgens Salino.be zijn er daarom ook wel zeker wat voordelen te zien in deze oplossing. Zo gaat je trouwjurk niet na één keer dragen alweer de kast in, maar heb je er twee keer plezier van. Of ga juist voor een leuke kortere jurk voor tijdens de party. Kan je niet iedereen uitnodigen voor de ceremonie, maar wil je ook niet dat bepaalde mensen het moment missen? Denk dan aan bijvoorbeeld een livestream, zodat je geliefden thuis ook mee kunnen kijken.

Eigen land

Je had misschien een geweldige huwelijksreis gepland naar Bali of een ander tropisch oord. Oók die vakantie zie je nu in het water vallen. Ga er ondanks deze tegenslag toch met z’n tweeën op uit. Even weg in eigen land kan ook ontzettend leuk zijn of regel een chic diner bij jullie thuis. Kaarsjes aan, romantisch muziekje op: maak er een echt moment van mét misschien zelfs een mini-wedding cake. Misschien niet wat je in gedachte had, maar hee, je moet zelf de slingers ophangen in deze tijden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: HLN | Beeld: Unsplash