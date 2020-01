Temptation’s Deborah Leemans heeft een nieuwe vlam (en het is niet Timtation)

Een tijd gingen de geruchten dat Temptation’s Deborah en Tim elkaar weer helemaal gevonden zouden hebben. Daar blijkt niks van waar en sterker nog: Leemans heeft een nieuwe vlam aan de haak geslagen.

Vol trots deelt de voormalig Temptation Island-ster een kiekje met haar liefde en schrijft: ‘Na al die tijd alleen te zijn heb ik eindelijk mijn toekomst gevonden. Ik geloof en vertrouw in onze relatie en kijk er alvast naar uit om de rest van mijn leven te delen met jou.’ Deborah heeft het geluk gevonden bij de Belgische Bruno van der Haeghen.

Hiermee geeft ze dus ook aan dat er verder niks meer gespeeld heeft tussen haar en Tim. De twee werden regelmatig samen gespot, waardoor de geruchtenmolen op volle toeren begon te draaien. Tim heeft er dan ook nooit een geheim van gemaakt spijt te hebben van hoe hij destijds met Deborah is omgegaan. Hij verloor zijn hart tijdens Temptation Island aan Cherish en wilde zelfs met haar in het huwelijksbootje stappen. In een gesprek met TLC-ster Louisa Janssen geeft hij toe dat dit een domme actie was en verklaart: ‘Ik heb een prachtig meisje laten vallen uit de dommigheid van mij.’

Niet bij elkaar

Op Instagram liet ze toen al weten dat ze nooit meer bij elkaar komen. Deborah verklaarde in Louisa Laat Ze Weer Lachen dat het inmiddels alweer een stuk beter met haar gaat. ‘Ik sta veel steviger in mijn schoenen en veel zelfverzekerder dan een jaar geleden.’ En dat blijkt! Deborah Leemans straalt letterlijk op de foto met haar nieuwe vlam.



