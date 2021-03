Nieuwe vriend Erica laat van zich horen: ‘Ik vind het apart dat hij dat gezegd heeft’

Vorige week had Story de primeur om de liefdesrelatie tussen Erica Meiland (57) en Sander van Betten (60) bekend te maken. In ‘Chateau Meiland’ zien we natuurlijk elke week dat de Meilandjes op zoek zijn naar een nieuwe woning. Maar of Sander ook bij de Meilandjes intrekt, dat is nog maar de vraag.

Want Martien is daar duidelijk over: hij en Erica blijven gewoon bij elkaar wonen. Dat één van hen gaat verhuizen, is volgens de voormalig kasteelheer geen optie. ‘Ik vind dat zó ongezellig.’ Maar wat vindt Sander daar eigenlijk van? Hij verklaart in Weekend: ‘Zegt hij dat? Dat moet hij weten, maar ik denk niet dat Martien daarover gaat.’

Nummer één

De Meilandjes hebben natuurlijk een gigantische villa in Noordwijk gekocht, dus je zóu zeggen: er is genoeg ruimte voor iedereen. Maar Martien verwoordde het nog iets sterker: hij vindt namelijk dat een (toekomstige) partner maar bij hen in moet trekken. Zo niet, dan houdt het op. ‘Dan maar geen partner. Erica en ik blijven altijd elkaars nummer één.’

Apart

Hierop reageert de privédetective: ‘Het zal wel. Ik vind het apart dat hij dat gezegd heeft. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.’

Schaduwen

Het is voor Erica een prettige bijkomstigheid dat Sander gewend is om met de media om te gaan. Naast zijn werk als privédetective werkte de Zwollenaar de afgelopen jaren intensief mee aan de tv-programma’s van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en Kees van der Spek. Ook maakte Willibrord Frequin geregeld gebruikt van zijn diensten. Daarnaast schakelde de KRONCRV Sander in voor enig onderzoekswerk ten behoeve van het programma Boer zoekt Vrouw.

Via werk ontmoet

Op dit moment is Sander nog altijd werkzaam in de tv-wereld, waarbinnen hij Erica ontmoet heeft. ‘We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter,’ vertelde Sander aan Story. ‘Niet via een datingsite, dat is niet onze hobby.’

