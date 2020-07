Oeh la la: is dit de nieuwe vriend van Yasmine Pierards?

Heeft Yasmine Pierards na haar break-up met Martin Foru een nieuwe vriend? Het lijkt er wel op. Yasmine is momenteel op vakantie in Ibiza en heeft het daar wel heel gezellig met een nieuwe man.

Ze vond de liefde niet op Temptation Island, evenmin tijdens haar verblijf in de Ex on the Beach-villa. Toen deed ze een goede poging met Martin Foru, bekend van Love Island. Maar ook dat liep spaak, al heeft Yasmine nooit willen vertellen waarom hun relatie plots voorbij was.

Ibiza: island of love

Nu zijn we een krappe twee maanden verder en viert Yasmine vakantie op Ibiza. Mét haar nieuwe vriend. De ‘Moroccan Princess’ lijkt te zijn gevallen voor de charmes van Tyrone Hermitt.

Wie vraagt u? Tyrone Hermitt is een model en werkt voor Nelson Models in New York en Parijs. Qua looks mag je denken aan type voetballer à Gregory van der Wiel meets Bilal El Mehdi Wahib (ook wel Mo de Show uit Mocro Maffia). Kijk zelf maar:

Officieel is de relatie nog niet bevestigd. Wel komen ze continu in elkaars stories voorbij en postte Tyrone zelfs een filmpje waarop ze uitbundig aan het zoenen waren op zijn insta. En ook hun bio is aangepast: beide noemen elkaars namen met een emoji met een slotje erbij.

Kan natuurlijk slechts een vakantieliefde zijn, met Yasmine weet je het nooit.

