Waar de geruchtenmolen afgelopen week nog op volle toeren draaide over de vermeende relatie tussen presentatrice Geraldine Kemper en ‘haar vriendin’, blijkt de vork nu toch iets anders in de steel te zitten. Het management van de blondine heeft dit gisteren uitgelegd aan RTL Boulevard.

De geruchten kwamen in de wereld door een Instagram post van Geraldine Kemper. In de post zien we een foto van de presentatrice samen met haar ‘nieuwe vriendin’ in bed op derde Kerstdag. De caption zegt ‘KATER’. Die twee móesten wel meer zijn dan vrienden, toch? Niet alleen de foto, maar vooral ook de reacties onder de Instagram post maakten dat veel mensen dachten dat het om een nieuwe liefde ging. Presentatrice Tess Milne zette er bijvoorbeeld onder ‘Mooi stel!’ en ex-collega Jan Versteegh reageert: ‘Liefde’.

Besties

Maar helaas. Deze knappe Sofia (zo heet ze) is niet de nieuwe vriendin van Geraldine Kemper, zo bevestigt het management nu. ‘Het is een van haar beste vriendinnen, die ook al heel lang op haar Instagram voorbij komt’, zo zeggen ze. ‘Grappig hoe zo’n gerucht ineens ontstaat.’ En dat ze al langer voorbij komt op haar Instagram is zeker waar. Wie naar beneden scrollt, ziet dat ze samen op vakantie gingen, wandelden en en picknickten. En zo blijkt maar weer, een goede les voor aan het eind van 2020, niets is wat het lijkt op the gram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Geraldine Kemper (@geraldine_kemper)

Bron: RTL Boulevard, Patrick van Emst/Brunopress.nl