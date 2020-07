Nieuwe vriendin Temptation’s Zach deelt harde sneer uit aan Simone

Echt gezellig is het niet te noemen tussen Temptation’s Zach en zijn ex. De CEO of Fuckboy Airlines heeft inmiddels een nieuwe vlam en die haalt nogal hard uit naar de voormalige vriendin van haar liefje. En die sneer naar Simone is niet mis.

Lees ook:

Exit Simone én Romee: heeft Temptation’s Zach een nieuwe liefde?

De casanova werd al meerdere malen gezien met zijn vriendin, maar bleef ontkennen dat er iets speelde. ‘Ik ben gespot in Amsterdam met een meisje, maar zij filmt mij de hele dag als ik content aan het maken ben en beheert mijn agenda’, aldus Zach destijds. Een tijd terug heeft hij toch wel bevestigd dat Noemi hem weer gelukkig maakt in de liefde.

Sneer Simone

Wanneer iemand namelijk onder haar post op Instagram reageert ‘geef mij maar Simone’, haalt Noemi hard uit. ‘Ze is gratis af te halen’, schrijft ze onder deze opmerking. Deze uitspraak wordt dan ook niet gewaardeerd door veel volgers, zo is te lezen. ‘Moet je kijken wat voor grote bek ze heeft en waar ze ondertussen zelf intrapt, dan heb je ook geen zelfrespect.’

Andere realiteit

Toch blijft Noemi bij haar punt. Ze vult nog aan: ‘Geen haat, maar de realiteit is anders en dat staat niet op beeld.’ Ook Zach deed al eerder een soortgelijke uitspraak. In een interview met Grazia vertelde hij dat er veel van hem niet is uitgezonden. ‘Ik was een week lang heel emotioneel en heb op de dreamdate twintig van de 24 uur uur lopen janken. Ergens misschien beter, ze hadden me ook kunnen afspiegelen als een slappe lul die alleen maar emotioneel zat te wezen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: Still