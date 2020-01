Grote kans dat je rondom de jaarwisseling al flink wat hebt afgekust met vrienden en familie. Maar denk maar niet dat je er zomaar vanaf bent. Ook op veel werkplekken wordt zoenend het nieuwe jaar ingeluid. Is dat wel in alle situaties gepast? En wat te doen als je het allemaal maar ongemakkelijk vindt?

Collega’s kussen met nieuwjaar: voor sommige mensen is het de norm, voor anderen pure horror. Uit een poll op Instagram blijkt dat VIVA-volgers zich vooral onder die laatste groep scharen. Waar 23 procent vindt dat kussen op de werkvloer erbij hoort, antwoordt 77 procent het helemaal niks te vinden.

Of je op je eigen werk met een gerust hart aan mee kan doen, hangt volgens etiquette-expert Jan Jaap van Weering af van de situatie. ‘Stel dat je collega’s hebt waarmee je een ruimte deelt, dan kun je die gerust zoenen,’ zegt hij tegen VIVA.

Brabantse drieklapper

Maar hou wel rekening met de situatie en de collega, waarschuwt hij. ‘Je kunt beter de kat uit de boom kijken dan er vol opduiken. Niet iedereen is gediend van een Brabantse drieklapper, oftewel drie zoenen. Al helemaal niet als je iemand nauwelijks kent.’

Op de werkvloer kun je het het best een beetje netjes houden. ‘Met een spontane zoen is niks mis, maar zorg dat je niet zo’n natte pakkerd geeft. Daar worden niet veel mensen blij van’, legt Van Weering uit. ‘Of nog erger: iemand (per ongeluk) op de mond kussen.’

Vriendelijke oplossing

Heb jij helemaal geen zin om collega’s te zoenen? Doe het dan vooral niet. ‘Steek in dat geval je hand uit als een collega naar je toekomt. Om te zorgen dat je niet demonstratief overkomt, kun je je duim boven op de hand van de ander leggen, en die richting de hartstreek van de ander bewegen. Dat is vriendelijker dan een gestrekte arm uitsteken.’

Uiterlijke datum

Dan rest ons nog één vraag: tot wanneer blijf je dit doen? Wens je een collega die je nog niet hebt gezien volgende week nog steeds een gelukkig nieuwjaar of is tegen die tijd de ‘grens’ overschreden? ‘Vroeger mocht dat tot Driekoningen. Dat valt dit jaar op 6 januari,’ aldus Van Weering. ‘Maar ik heb begrepen dat het tegenwoordig langer kan.’

Volgens de etiquette-expert kun je je collega over drie weken nog met een gerust hart een gelukkig nieuwjaar wensen. ‘Het mag sowieso nog tot 23 januari, dan is ook pas de nieuwjaarsreceptie van de leden van het Koninklijk Huis. Maar wat mij betreft kun je het gerust het hele jaar nog doen. Het gaat natuurlijk om de intentie.’

