Nike Air Max Day: Waarom iedere vrouw een paar in haar kast zou moeten hebben

Yay, vandaag is het Nike Air Max Day! Iedere sneakerliefhebber heeft er wel een paar van in de kast staan. Niet zo heel gek dus dat uit een onderzoek van Beslist.nl blijkt dat de sneaker nergens zo populair is als in ons land. Op deze dag vieren we dan ook dat de populaire sneaker in ons leven is gekomen, want hé: wat moeten we toch zonder ze?

Ze lopen lekker, zien er tof uit en zijn ook nog eens betaalbaar. Geen wonder dat we voor de kekke sneakers graag een plaatsje in onze schoenenkast vrij maken. De modellen gaan dan ook vaak als warme broodjes over de toonbank, en dan met name bij de Nederlandse verkooppunten. Van alle landen waar de sneaker verkocht wordt, is de Nike Air Max hier het meest populair. En da’s voor zo’n klein landje toch bijzonder.

Populariteit

‘In Nederland is de Air Max populair geworden dankzij de ‘gabber subcultuur’, die in de jaren ‘80 en ‘90 heerste. Tegen de tijd dat de gabbercultuur later in de jaren ‘90 verdween werd de Air Max meer algemeen geaccepteerd. Omdat de sneakers zo lekker zitten zijn ze sindsdien alleen maar in populariteit toegenomen’, vertelt Hieu Nguyen van Beslist.nl. En dat de populariteit de laatste jaren alleen maar is toegenomen, blijkt wel uit de lange rijen voor winkels wanneer er een nieuw model wordt gelanceerd.

Collector’s item

‘De lancering van een nieuwe sneaker gaat altijd gepaard met het uitbrengen van een ‘limited edition’. Mensen die voor deze sneakers in aanmerking willen komen, moeten zich hiervoor inschrijven. Vervolgens wordt de sneaker onder de deelnemers verloot. Deze sneakers ontpoppen zich tot echte collector’s items.’ Voor zo’n felbegeerde sneaker willen men al snel aardig wat moeite doen, aangezien je die voor flink wat euri’s kunt doorverkopen.

Al houden wij de sneakers liever gewoon voor onszelf wanneer we ze aanschaffen.

Beeld: Getty