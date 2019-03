Nike komt met body positivity-campagne: draag wat je wil dragen, wees wie je wil zijn, ga ervoor

Nike komt met een nieuwe, krachtige campagne over body positivity. Vorige week zagen we Serena Williams al in een campagne van het sportmerk met als statement dat elke vrouw kan doen wat zij wil. In deze video zien we dansgroep Honeybeez. Hun motto: ‘Be bold, be beautiful, be you’.

The Honeybeez is een dansgroep van vier ‘plussize’ meiden van de Alabama State University. In deze video willen de vrouwen niet alleen hun plezier voor dansen overbrengen, maar ook anderen inspireren met de boodschap dat vrouwen van zichzelf mogen houden. Draag wat je wil dragen, wees wie je wil zijn, ga ervoor. Of dat nou met een maatje meer of minder is.

Ongezond

Wie zegt dat je met een maatje meer geen danser kan zijn? Dat je niet zelfverzekerd op een podium mag staan omdat je niet voldoet aan ‘de norm’? De vier meiden zijn allemaal heel sportief en laten zien dat je niet per se ongezond hoeft te zijn als je wat zwaarder bent. Kunnen we dat vooroordeel ook weer van tafel vegen. Just do it.

Bron: Glamour | Beeld: Instagram @nike