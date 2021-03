Mogen we even je aandacht voor een geweldige nieuwe reclame van Nike? Het sportmerk heeft een promotievideo gemaakt voor hun zwangerschapscollectie genaamd ‘Toughest Athletes’. In het filmpje zien we zwangere atleten en atleten die borstvoeding geven voorbijkomen. De boodschap is zo powerful dat je de video het liefst blijft kijken.

Nike’s nieuwe promotievideo

De krachtige tekst in het filmpje klinkt als volgt: ‘Kan jij wel een atleet zijn? Jij, zwanger. Jij, een moeder. Dat hangt er vanaf. Wat is een atleet? Iemand die beweegt? Dat klinkt als jij. Iemand die het gedaan krijgt, wat er ook gebeurt? Dat doe jij. Iemand die naar haar lichaam luistert? Dat ben jij ook. Iemand die strijd tegen de zwaartekracht? Jij. Iemand die dealt met pijn, haar grenzen bereikt en nóg verder gaat? Iemand die elke winst verdient? Jij. Jij. Jij. Dus, kan jij wel een atleet zijn? Als jij dat niet kan zijn, kan niemand het.’

Bekende vrouwen

Terwijl deze krachtige woorden klinken, zien we beelden van zwangere vrouwen en moeders. We zien zwangere vrouwen de meest extreme sporten uitoefenen en ook het geven van borstvoeding wordt prachtig in beeld gebracht. Een aantal van de moeders die we zien zijn bekende vrouwen. Zo zien we Serena Williams en haar dochter Olympia, de Britse atletes Bianca Williams en Perri Shakes-Drayton en voetbalster Alex Morgan. Allemaal in verschillende stadia van hun zwangerschap en reis als moeder.

Lovende reacties

De video is gemaakt ter promotie van de zwangerschapslijn van Nike, genaamd Nike M. Vorig jaar september kwam deze lijn voor het eerst op de markt. De reacties op de reclamevideo en de collectie zijn ontzettend lovend. Op Instagram laten vrouwen massaal weten dat ze de boodschap geweldig vinden. Sommigen laten zelfs weten dat het filmpje ze diep ontroerd heeft.

