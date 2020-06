Nikkie de Jager werd na coming-out niet gesteund door familie

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, is sinds haar coming-out enorm open over haar leven als transgender. Haar onthulling werd echter niet door alle familieleden geaccepteerd. Daarom besloot Nikkie de banden met haar familie te breken.

Dat vertelt ze in een nieuwe YouTube-video.

Niet geaccepteerd

Uit de kast komen is niet makkelijk, vertelt de de YouTube-ster. Gelukkig werd Nikkie door het meerendeel van haar familie gesteund. Bij een aantal andere familieleden lag dat helaas anders. ‘Mijn vaders kant van de familie accepteerde het helemaal niet’, vertelt ze. Nikkie kon daarna niet anders dan afscheid nemen van hen. ‘Voor mij was er maar één optie: alle banden breken met deze kant van de familie.’

Een keuze

Nikkie wil met haar verhaal haar volgers een hart onder de riem steken. Daarbij benadrukt ze dat je niet per se uit de kast hoeft te komen als je dat niet wilt. ‘Dat is je eigen keuze. Als je er niet klaar voor bent, mag je zelf weten wanneer je dat wel bent’, stelt ze. Bij Nikkie zelf lag dat anders. Zij hd geen andere keuze dan bekend maken dat ze transgender is, omdat ze gechanteerd werd. ‘Ik was doodsbang en hield er zelfs nachtmerries aan over.’

Nikkie de Jager over coming-out

Nikkie eindigt haar video met een stukje positief advies. Ze geeft aan dat je andere mensen soms de tijd moet geven om te wennen als je uit de kast komt. ‘Als familie en vrienden op een negatieve manier reageren, betekent dat niet dat ze altijd zo zullen blijven denken. Geef het tijd. Eerste reacties zijn vaak niet blijvend.’

Bekijk hieronder de hele video.

