Nikkie de Jager over aandacht rondom coming-out: ‘Ik ben ook Nikkie-moe’

Na de coming-out van Nikkie de Jager is er een enorme last van haar schouders gevallen. Dat vertelde ze gisteren aan tafel bij Jinek. De YouTube-ster werd een aantal maanden geleden door chantage gedwongen om openbaar te maken dat ze transgender is. En dat zorgde voor de nodige commotie. Maar hoewel velen haar openheid alleen maar op prijs stelden, zit er ook een vervelende keerzijde aan alle aandacht.

‘Ik had een hele donkere wolk boven mijn hoofd hangen, maar die is eindelijk een beetje aan het opklaren’, zo begon Nikkie het gesprek met Eva Jinek.

Coming-out Nikkie de Jager

Ze vertelt dat ze heel blij is dat iedereen nu weet dat ze transgender is. ‘Het is heel gek dat ik er heel open over kan praten, maar het voelt ook wel heel erg fijn. Al die kleine kronkels. Het is gewoon weg.’

‘Nikkie-moe’

Toch heeft alle aandacht ook negatieve dingen met zich meegebracht. Haar coming-out-video werd 34 miljoen keer bekeken en sindsdien ligt haar leven onder een vergrootglas. ‘Dan lees ik ergens ‘ik ben Nikkie-moe’. En dan denk ik ‘ik ben ook Nikkie-moe’, want elke scheet die ik laat is iets.’ Maar open zijn over haar leven in haar video’s zal ze altijd blijven doen. ‘Ik raad de mensen aan die ook Nikkie-moe zijn: scroll door. Ik doe het ook.’

Chantage

De coming-out van Nikkie was wereldnieuws. In een vlog vertelde ze dat ze mede besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. Dit leverde haar wereldwijd miljoenen steunbetuigingen op en ze werd zelfs uitgenodigd om in de show van Ellen DeGeneres haar verhaal te doen.

