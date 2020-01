Nikkie de Jager over haar chanteur: ‘Het is geen persoon die jullie kennen’

YouTuber-ster Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials, is vooralsnog niet van plan om stappen te ondernemen tegen de persoon die dreigde bekend te maken dat ze transgender is. Dat vertelt ze in een nieuwe video op haar YouTube-kanaal.

De afgelopen twee weken – nadat ze bekendmaakte dat ze transgender is – omschrijft Nikkie als een ‘crazy ride’. In haar nieuwe make-up video probeert ze een aantal veelgestelde vragen te beantwoorden. ‘Ik wil een open boek zijn,’ licht Nikkie toe. ‘Maar allereerst: Bedankt voor jullie acceptatie, vriendelijkheid, liefde en begrip voor mij, voor waar ik vandaan kom en bedankt voor alle steun,’ zegt de YouTuber-ster aan het begin van haar nieuwste vlog.

Wereldnieuws

De coming-out van Nikkie twee weken geleden was wereldnieuws. In een vlog vertelde ze dat ze mede besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. Dit leverde haar wereldwijd miljoenen steunbetuigingen op en ze werd zelfs uitgenodigd om in de show van Ellen DeGeneres haar verhaal te doen. Maar het leverde ook veel boze reacties op richting degene die Nikkie chanteerde.

Stop de klopjacht

In haar eerste video sinds haar bekentenis, roept de 25-jarige op de klopjacht op de dader van de chantage te stoppen. ‘Als iemand meer over deze chanteurs gaat vertellen, zal ik dat zijn. Het is mijn verhaal.’ Nikkie zegt wel dat ze inmiddels weet wie haar gechanteerd heeft. ‘Het is geen persoon die jullie kennen. En het is iemand die ik niet eens persoonlijk ken.’

Lees ook:

Nu ze weet wie het is, zegt ze diegene in de gaten te kunnen houden. Ook heeft ze overwogen de naam bekend te maken, maar Nikkie is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ze dit niet wil doen. ‘Dan doe ik hetzelfde als wat diegene mij aangedaan heeft. Ik wil mezelf niet verlagen tot zijn level. Ik ben beter dan dat. Diegene is al gestraft. Ze weten dat ik de naam weet en die wellicht ooit kan onthullen.’

De manager van Nikkie Tutorials wilde dinsdagavond geen antwoord geven op de vraag of De Jager aangifte van de chantage heeft gedaan. ‘Vooralsnog deelt Nikkie via haar video’s wat zij wil delen met de wereld,’ legde hij uit.

Coming-out

Nikkie, met bij elkaar opgeteld ruim 27 miljoen volgers op Instagram en YouTube, plaatste twee weken geleden de video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren, terwijl ze furore maakte op sociale media, met hormoonbehandelingen. In de video maakt ze duidelijk dat ze, ondanks dit nieuws, nog steeds dezelfde Nikkie is. De coming out is inmiddels ruim 33 miljoen keer bekeken en was trending in 21 landen.

