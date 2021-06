Na een drukke periode die in het teken stond van haar droomklus als presentatrice van het Eurovisie Songfestival, is het voor Nikkie de Jager (27) tijd voor een welverdiende break. Ze geniet met volle teugen in het zonnetje van Curaçao. Ze verraste ons met een tweetal prachtige kiekjes in haar badpak. Haar volgers spreken hierover vol lof.

Zelfverzekerd

Op Instagram deelt Nikkie de foto’s in badpak, die genomen zijn aan de rand van het zwembad en op het water. ‘Nooit gedacht dat ik zelfverzekerd genoeg zou zijn om zoiets als dit te delen’, schrijft de openhartige blondine erbij.

Douze million points

Volgers van Nikkie reageren laaiend enthousiast op haar post. ‘Douze million points!’, schrijft Songfestival-collega Chantal Janzen bij de kiekjes. ‘Wow! Zo knap!’, aldus Jeroen Kijk in de Vegte, die in hetzelfde seizoen van Wie is de Mol? zat als Nikkie. Op het moment van schrijven heeft de post van de YouTube-ster al ruim 710.000 (!) likes.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials)

Trouwen

In augustus 2019 maakte Nikkie prachtig nieuws bekend: haar geliefde Dylan Drossaers was op zijn knieën gegaan en natuurlijk zei ze volmondig ja. Helaas gooide corona roet in het eten en besloten de twee het huwelijk op de lange baan te schuiven. ‘Dat we het uitstellen betekent niet dat het niet meer gaat gebeuren’, vertelde de vlogger erover. ‘Het betekent dat we het gaan doen op een tijdstip dat het voor ons, onze familie en onze vrienden veiliger is.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress