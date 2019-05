Nikkie de Jager heeft bijzondere tattoo laten zetten voor overleden broertje

Vorig jaar kwam het tragische nieuws naar buiten dat het broertje van Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Speciaal voor hem heeft Nikkie een bijzondere tattoo laten zetten, die ze nu in een nieuwe video op YouTube laat zien.

Tegen alle verwachtingen in gaat het om een plaatje van een hamburger. In de video legt Nikkie uit waarom ze voor de opmerkelijke tattoo koos.

Moeilijke week

Het is een zware week voor Nikkie, want op zondag zou haar overleden broertje Mikai vijftien jaar zijn geworden. Daarbij komt dat het volgende week precies een jaar geleden is dat hij is overleden. Dat gebeurde toen Nikkie voor de opnames van Wie Is De Mol? in Colombia zat. In de video vertelt Nikkei dat het een moeilijke week is voor haar. ‘Ik kan niet geloven dat het alweer een jaar is. De tijd is voorbij gevlogen,’ vertelt ze.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan haar broertje, die tweeënhalf jaar heeft gestreden tegen kanker, heeft ze de tattoo van de hamburger laten zetten. Het plaatje verwijst naar een hamburger van McDonald’s. Zo kreeg Mikai na ieder ziekenhuisbezoek een burger van de fastfoodketen en ging de familie na zijn overlijden gezamenlijk hamburgers eten. Op die manier werd een burger een symbool voor Mikai. Eerder liet Nikkie op Instagram weten dat ze een tattoo wilde die haar aan het lachen kon maken, op haar arm, op een beetje een verstopte plek. ‘Ik weet dat ‘ie er is, en zo eer ik hem,’ zei de visagiste daar toen over.

Bekijk de complete video hieronder:

