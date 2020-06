Powervrouw: Nikkie de Jager wordt ambassadeur van de Verenigde Naties

Nikkie de Jager timmert behoorlijk aan de weg als het om haar carriere gaat. Ze werd razend populair met haar Youtube-account NikkieTutorials en onthulde onlangs dat ze transgender is, waardoor ze in Amerika te gast was bij de show van Ellen DeGeneres. Nu bereikt ze weer een nieuwe mijlpaal: ze gaat namelijk aan de slag voor de Verenigde Naties.

De YouTube-ster is gevraagd als ambassadeur voor de Nederlandse vereniging.

Zelf gelooft ze het nog niet helemaal. ‘Als je me vorig jaar had gezegd dat ik uit de kast zou komen als transgender, zo vrij en open zou leven EN Verenigde Naties-ambassadeur zou zijn, zou ik hard hebben gelachen en daarna zijn weggelopen’, schrijft ze op Twitter. ‘Ik ben zeer vereerd dat ik deze titel mag dragen.’

if you told me last year I’d be coming out, living life so freely and openly AND becoming a UN AMBASSADOR I would’ve laughed and walked away!!!!! 🥺😭😇🌈✨ so honored to carry this title!!!

— NikkieTutorials (@NikkieTutorials) June 10, 2020