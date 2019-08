Nikkie de Jager, op YouTube en sociale media beter bekend onder haar pseudoniem NikkieTutorials, is verloofd met haar vriend Dylan. De make-up-artieste maakt dat via sociale media bekend.

‘YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES,’, schrijft Nikkie op Instagram en Twitter. Bij haar bericht staat een foto van de vlogger, die op een aan zee gelegen terras ergens in het buitenland wordt gekust door haar vriend. Op een andere foto toont Nikkie de ring. Na het bericht volgt een reeks emoji’s, onder andere van een bruidspaar en een hartje.

In januari van dit jaar maakte Nikkie via Twitter bekend dat ze een relatie had. ‘Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd,’ schreef Nikkie bij een foto waarop ze de hand van haar vriend vasthoudt. ‘Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!’

Bron: ANP, beeld: ANP