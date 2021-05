Nikkie en Edsilia showen hun beeldschone finale-looks voor het Songfestival

Eigenlijk nog leuker dan de liedjes, zijn de uitzinnige outfits tijdens het Songfestival. Jan, Edsilia, Chantal en Nikkie trekken in ieder geval alles uit de kast voor een zo feestelijk mogelijke avond. Nadat Chantal eerder haar gouden jurk van David Laport deelde, zijn nu ook de looks van Edsilia en Nikkie bekend.

Edsilia gaat voor een bijzonder a-symmetrisch pak in verschillende tinten blauw. Het ontwerp is van de hand van Tess van Zalinge. ‘En DIT is mijn outfit voor de finale! I love it!’, schrijft Edsilia bij de prachtige outfitfoto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Edsilia Rombley (@edsiliarombley)

Nikkie in Edwin

Nikkie gaat voor een paarse jurk die is gemaakt door Edwin Oudshoorn. Net als tijdens de halve finales past de presentatrice haar nagels aan op haar jurk. Dit keer koos ze voor matching diamantjes. Voor Jan geen glitter: hij wordt iedere avond gekleed in de maatpakken van Oger. Ook mooi hoor, Jan!

Nog even alle looks van het olijke viertal voor de finale op een rij:

Wat een plaatje hè?

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: ANP | Beeld: Brunopress