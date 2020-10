Nikkie ontroert kijkers tijdens slotaflevering ‘Wie is de mol?’

Zaterdagavond werd éindelijk de mol van dit jubileumseizoen onthuld. 3,5 miljoen mensen zaten vol spanning voor de buis om na weken speculeren antwoord te krijgen op dé vraag van het programma: wie is de mol?

Let op: dit artikel bevat spoilers

In de slotaflevering zagen we alle kandidaten bij elkaar. Er werd nog een laatste keer gespeculeerd over wie al die tijd de saboteur was. Nikkie of Jeroen?

De Mol Die laatste blijkt iedereen al die tijd voor de gek te hebben gehouden. Jeroen was degene die opdracht na opdracht geld uit de pot probeerde te houden. En dat lukte. Winnares Nikkie wint 12.500 euro, wat het driedubbele had kunnen zijn.

Waar de kijkers van Wie is de mol? vooral van smolten, was het feit dat Nikkie het prijzengeld niet zelf houdt. Ze doneert het volledige bedrag aan het KWF. ‘Ik verliet Colombia voor mijn broertje en heb deze overwinning echt aan hem te danken. Daarom doneer ik het volledige bedrag aan het KWF’, vertelde ze toen Rik haar vroeg of ze al een idee had wat ze met het geld zou gaan doen.

Broertje

In het WIDM-seizoen van 2019 verliet Nikkie als tweede kandidaat het spel. Dat was vrijwillig, bleek achteraf. Haar broertje Mikai was erg ziek en ging steeds sneller achteruit. Ze besloot naar huis te gaan om nog bij haar broertje te kunnen zijn.