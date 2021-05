Nikkie Plessen krijgt kritiek op ‘inclusieve’ beautylijn

Als je een béétje naam maakt, kom je dezer dagen met een beautylijn. Zo ook Nikkie Plessen, die na haar kledingmerk NIKKIE nu ook een make-upmerk dropt: N-Beauty. Het is een complete make-uplijn met vijftig verschillende producten. Van lipgloss tot lipstick en van concealers tot foundations. Maar bij die laatste zit een pijnpunt.

Plessen krijgt naast veel lovende reacties, ook héél veel kritiek op het assortiment van haar beautylijn. Ze presenteert het namelijk als een ‘inclusieve’ lijn, maar verkoopt slechts zeven verschillende kleuren foundation.

Kritiek op foundations Nikkie Plessen

En anno 2021 is dat natuurlijk een tikkie onhandig. De Natural Luminous Foundation, waar het om gaat, klinkt als een fantastisch product. “Een echte ‘no makeup’ foundation die dankzij innovatie en lichte textuur voelt als een tweede huid. Het zou je een effen, naturel en mat gezicht geven met een prachtige glow”, zo is te lezen. En da’s inderdaad mooi: mits je huid een van de zeven kleuren heeft.

Influencers spreken zich uit

Verschillende influencers spreken zich uit over het beperkte kleurenaanbod. Zo post beautyblogger Vera Camilla in haar stories ‘Dus @nbeautybrands heeft slechts 7(!) kleuren foundatin en verwijdert kritische reacties en mensen zonder vinkje (wtf) zoals @curlbellaa.’ En ook schrijver Lois Kruidenier deelt in haar stories: ‘make no mistake people. in 2021 is dit geen foutje, in 2021 is dit gewoon een dikke middelvinger. well, fuck you too @nikkie_official‘.

‘Kleuren zijn gemaakt om te mengen’

Die kritische reacties zijn inderdaad niet terug te lezen onder de post van de foundation op de instagram van het nieuwe make-upmerk. Behalve die van Vera Camilla, die zich afvraagt: ‘Nope. Nee. Hello no. Dit is ‘m niet. Kom terug wanneer je weet waarover je praat. Plaatsvervangende schaamte voor deze ‘shade range’. Daarop antwoordt het merk wel: ‘Onze foundations zijn speciaal geformuleerd om de zeven kleuren te mengen. Zo kun je gemakkelijk verschillende huidtinten creeeren. Daarnaast is dit de allereerst drop met producten van N BEAUTY en werken wij hard aan een uitbreiding van de lijn.’

‘Stop met smoesjes, dit is niet acceptabel’

Maar ook daar kunnen mensen niet zoveel mee: ‘Ja, want we hebben allemaal zin om ’s ochtends foundation te mengen tot we de perfecte kleur hebben’ en ‘Zelfs als je het mengt, kunnen veel mensen het niet gebruiken. Stop met smoesjes, die is niet acceptabel’, zijn enkele van de reacties.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door N BEAUTY (@nbeauty_nbrands)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: BrunoPress