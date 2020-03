Nikkie Plessen wordt door haar kinderen geplaagd met TV Kantine-imitatie

“Ik had een geschil met mijn dochter en die stuurde vanaf haar bed – want daar was ze heen gestuurd – een gifje met ‘bla bla bla chocoladevla’ (een uitspraak van Schaaps imitatie van Plessen) naar me”, vertelt de presentatrice.

De 34-jarige Plessen, die een zoon en dochter heeft, vertelt dat de uitspraak ook regelmatig in discussies thuis wordt gebruikt. “Als ik te ver ga, krijg ik die voor mijn voeten.”

Serieus nemen

Zelf kan ze nog steeds lachen om de imitatie. “We moeten onszelf ook niet te serieus nemen en soms heb ik inderdaad ook een onderwerp waarvan ik denk: dat is ook een beetje ‘bla bla’.”

Plessen spreekt haar bewondering uit voor actrice Schaap. “Hoe zij dat neerzet is bizar goed. Dat is toch knap.”

De TV-kantine

In De TV-kantine imiteren Carlo Boszhard en Irene Moors samen met andere acteurs bekende mensen uit zowel binnen- en buitenland. Het elfde seizoen ging eerder deze maand van start.

