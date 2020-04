Nikkie de Jager (26), beter bekend als NikkieTutorials, heeft gisteren een bijzonder moment uit haar jeugd gedeeld. Het was namelijk de eerste keer dat ze besloot haar ‘dead-name’ achter zich te laten en zichzelf opnieuw voor te stellen als Nikkie.

“Happy Transgender Day of Visibility!”, begint de YouTuber haar verhaal. “2020 heeft mijn leven totaal veranderd en werd soms heel, heel erg duister. Maar als ik nu terugkijk, heb ik me nog nooit zo vrij gevoeld.”

Doodsbang

Ze gaat verder: “Links zie je de foto van de dag dat we onze dead-name tot het verleden lieten behoren en ik mezelf herintroduceerde aan mijn klasgenoten als Nikkie. Het was de eerste dag dat ik meisjesachtige kleren aantrok en mijn haar in vlechtjes deed. Ik weet nog dat ik doodsbang was, maar me tegelijkertijd ook heel sterk voelde.”

Knuffelen

Haar wens nu is dat ze dat meisje zou kunnen knuffelen, haar recht in de ogen zou kunnen aankijken en vervolgens zou kunnen vertellen: “Je doet precies wat je nu moet doen. Houd vol, koningin!” Aan de rechterzijde deelt ze een foto van hoe ze er gisteren uitzag. “Als een sterke vrouw die soms nog steeds bang voor de wereld is, maar wel weet dat ze fantastisch gesteund wordt!”

De tekst gaat verder onder de foto.

Nog steeds dezelfde Nikkie

Nikkie, met bij elkaar opgeteld ruim 27 miljoen volgers op Instagram en YouTube, plaatste in januari van dit jaar de video waarin ze vertelt in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich vanaf jonge leeftijd al als meisje en begon in haar tienerjaren, terwijl ze furore maakte op sociale media, met hormoonbehandelingen. In de video maakt ze duidelijk dat ze, ondanks dit nieuws, nog steeds dezelfde Nikkie is.

Nikkie bij Ellen

Naar aanleiding van de video belandde Nikkie op de bank bij Ellen DeGeneres (62). “Een paar weken geleden kreeg ik mailtjes van een zeker iemand”, vertelde de YouTuber destijds in de wereldberoemde The Ellen Show. “Hij schreef dat hij het niet leuk vond dat ik loog en wilde hiermee naar buiten komen.” In de betreffende mails werd volgens Nikkie een dreigende toon aangeslagen. “Als ik morgen geen antwoord zou geven, dan zou hij het ‘nieuws’ naar buiten brengen. Het enige doel dat hij had, was mijn leven verwoesten.”