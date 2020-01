In haar nieuwste vlog onthult YouTube-ster Nikkie de Jager (25) een groot geheim: Nikkie Tutorials is transgender. Ze was al lang op het moment aan het wachten om dit geheim met haar volgers te delen en vanavond was dat moment daar.

‘Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Toen ik jonger was, was ik geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben’, biecht Nikkie op terwijl ze recht de camera in kijkt.

‘I want to inspire little Nikkies around the world’

Met een lichte trilling in haar stem legt Nikkie uit waarom ze haar geheim nu deelt. ‘Planet Earth is full of labels and it’s the start of a new year. It’s time for the truth and we don’t need need labels. I am me an there are little Nikkies around the world who need people like me. Who need people like you, just like me. They need us.‘

De vlogger – met 12,4 miljoen abonnees op de teller – benadrukt hoe bevrijdend het voor haar is om dit geheim met haar volgers te kunnen delen. ‘Dit filmen is hartstikke eng. Maar ook zo bevrijdend. Ik wilde dit onderdeel van mezelf al zo lang met jullie delen. Maar de timing was nooit goed (…) Ik had niet verwacht dat vandaag de dag zou zijn, maar hier zijn we dan. Ik ben NikkieTutorials, ik ben mezelf. Ik heb geen labels nodig. Ik deel dit met jullie, omdat ik nu vrij genoeg ben om mijn eigen pad te volgen.’

Chantage

Toch lijkt Nikkie’s krachtige coming out een duister randje te hebben. In de vlog steekt Nikkie – letterlijk – haar middelvinger op tegen chanteurs. Daarover zegt ze: ‘Ik wilde het op mijn voorwaarden doen. Ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal wilden lekken naar de pers. In het begin was dat beangstigend. We leven in een wereld waar haat bestaat. Het is smerig. En ik weet dat de chanteurs kijken.’

‘Ik ben niet bang. Naar de mensen die me hebben gechanteerd: deze middelvinger is voor jullie. Geniet er maar van.’

