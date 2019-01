NikkieTutorials is verliefd en deelt eerste foto van haar nieuwe vriend

Superleuk nieuws voor Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials. De beautygoeroe is namelijk verliefd, en dat heeft ze bekendgemaakt op Instagram. Zo deelde ze de eerste foto van haar nieuwe vriend, waarop het stel romantisch poseert voor de Nachtwacht in het Rijksmuseum.

Op Instagram zien we het kersverse stel voor het eerst samen poseren. De Wie Is De Mol-kandidate schreef bij het kiekje: ‘De grootste hit uit 2018 waar ik jullie nog niet over verteld heb in mijn video. Graag stel ik jullie voor aan de jongen die mijn leven heeft veranderd.’ Het verliefde koppel hadden een date in het Rijksmuseum, als we de foto mogen geloven.

NikkieTutorials is verliefd

Nikkie’s nieuwe vriend heet Dylan Dorssaers, over wie helaas nog niet veel bekend is. Eerder kondigde Nikkie al aan op haar socialmediakanalen dat ze helemaal verliefd is. ‘Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd,’ stond er bij een foto op Twitter. ‘Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!’ aldus Nikkie.

Beeld: Instagram, Twitter