Waar velen dit jaar toch een beetje als saai ervaren, kan Nikkie Tutorials (Nikkie de Jager) dat niet zeggen. Begin dit jaar kwam ze uit de kast als transgender en gisteren maakte ze bekend dat er een ‘Nikkie Tutorials documentaire’ over haar leven uitkomt. En die is vanaf eind december al te zien op haar vertrouwde platform, YouTube.

De afgelopen dagen hield de YouTuber ons al flink in spanning via haar Instagram. Gisteravond werd dan bekend waar al dat gehint over ging: haar vierdelige YouTube serie, Layers of me. De docu is gemaakt door haar goede vriendin Linda Hakeboom en gaat al op 28 december (volgende week dus!) in première. De vier afleveringen worden op vier maandagen geupload.

Glowbabies & Mr. Tutorials

De, volgens haar Instagram bio ‘professioneel vragensteller’, Linda Hakeboom, heeft twee en half jaar lang het leven van Nikkie gefilmd. Een bewogen twee en half jaar; met een verloving (met Mr. Tutorials, Dylan), het overlijden van haar broertje Mikai én haar coming out als transgender. Maar ook haar pestverleden en het verloop van haar carrière worden besproken.

Het is opvallend, want Nikkie is normaal gesproken behoorlijk gesloten over haar privéleven. Met bijna 14 miljoen (!!) subscribers op YouTube, zal de documentaire dan ook veel bekeken worden. De trailer belooft in ieder geval veel goeds: ‘Me starting out my YouTube career, was my way of saving myself’, zegt Nikkie hierin. Ook zien we al wat ze vertelt over haar pestverleden: ‘Bullying makes you grow up so fast’. Bekijk de hele trailer hieronder.

Hakeboom

Linda Hakeboom, die momenteel zelf vecht tegen kanker, postte gisteravond ook op Instagram over de documentaire. Ze zei: ‘OMG it’s finally here! De docu over Nikkie is klaar en ik ben er ongelooflijk trots op.’ De twee werden vriendinnen tijdens de opnames van het programma The Big Escape. Deze YouTube serie is de eerste volledige Nederlandse YouTube original en daarmee dus nu al uniek te noemen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Linda Hakeboom (@lindahakeboom)

Bron: NU.nl,