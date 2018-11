NikkieTutorials doet een boekje open over de kritiek die ze krijgt op haar cosmetische ingrepen

Met haar miljoenen volgers en abonnees krijgt Nikkie de Jager – beter bekend als NikkieTutorials – dagelijks niet alleen veel lovende reacties, maar ook een shitload kritiek over zich heen. Bijvoorbeeld over de cosmetische ingrepen die ze laat uitvoeren.

Dat Nikkie moeder natuur zo nu en dan een handje helpt, is geen geheim. De visagist is altijd open geweest over de botox en fillers die ze onder meer in haar lippen, voorhoofd, kin en kaken heeft laten spuiten. Dit leidt bij haar volgers tot kritiek. Onterecht, vindt de visagist. ‘Iedereen maakt z’n eigen regels en bepaalt zelf hoe hij in het leven staat. Dankzij die ingrepen voel ik me zelfverzekerd en goed. Waarom zou dat niet mogen?’ zegt ze in een interview aan Beau Monde.

Nikkie begrijpt niet waarom cosmetische ingrepen nog zo’n taboe zijn. ‘De laatste tijd doen meer mensen het wel dan niet. Voor mij persoonlijk heeft het sowieso geen zin om erover te liegen: ik word zo in de gaten gehouden door de mensen die mijn video’s kijken.’

Bron: Beau Monde | Beeld: BrunoPress