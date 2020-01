NikkieTutorials voor het eerst te gast in talkshow Ellen DeGeneres

NikkieTutorials brengt voor de eerste keer een bezoek aan de talkshow van Ellen DeGeneres. De YouTuber zit op 22 januari bij de presentatrice op de bank.

‘I’m coming out’: YouTube-ster Nikkie Tutorials onthult groot geheim

‘Het is echt waar, ik zit bij Ellen. Ik ben nu op het vliegveld en vertrek zo naar Los Angeles’, aldus Nikkie de Jager, zoals NikkieTutorials eigenlijk heet, in haar Story op Instagram.

NikkieTutorials bij Ellen DeGeneres

De 25-jarige make-upartiest gaat tijdens de show onder andere vertellen over de video die ze vorige week plaatste. Daarin vertelde ze de wereld transgender te zijn. De Jager werd onder druk gezet door een chanteur en besloot het heft in eigen handen te nemen. De video is inmiddels 31 miljoen keer bekeken.

Bevrijdend

De vlogger – met 12,4 miljoen abonnees op de teller – benadrukte hoe bevrijdend het voor haar is om dit geheim met haar volgers te kunnen delen. ‘Dit filmen is hartstikke eng. Maar ook zo bevrijdend. Ik wilde dit onderdeel van mezelf al zo lang met jullie delen. Maar de timing was nooit goed (…) Ik had niet verwacht dat vandaag de dag zou zijn, maar hier zijn we dan. Ik ben NikkieTutorials, ik ben mezelf. Ik heb geen labels nodig. Ik deel dit met jullie, omdat ik nu vrij genoeg ben om mijn eigen pad te volgen.’

Andere gasten

Naast De Jager is ook acteur Colin Farrell te gast in de show, evenals Nick, Joe en Kevin Jonas van de band Jonas Brothers.



