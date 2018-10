Niks fake: deze influencer deelt ook de mislukte foto achter ‘picture perfect’

Social media, en vooral Instagram, is een typisch gevalletje: het gras is groener bij de buren. Doordat we alleen onze beste foto’s (met wat correcties en een lekkere filter erover) delen, lijkt het alsof de rest van de wereld z’n leven 100% van de tijd ‘loved’, terwijl jouw eigen leven geregeld op bepaalde punten hapert.

Want ondanks dat we weten dat de foto’s over het algemeen lucky shots zijn, voelen we ons na een rondje social media eerder slechter dan beter dan voordat we onze honger naar foto’s volgden. Influencer Rianne Meijer besloot daarom soms de foto te posten ‘achter’ het perfecte shot. Want, zo schrijft ze op haar Instagramaccount: voor één mooie foto kun je zo 300 tot 400 slechte varianten in de prullenbak kieperen. Ze roept op om van Instagram een plek te maken waar je geïnspireerd wordt en met een blij gevoel weer weggaat. En daar hoort dus soms ook het delen van ‘slechte’ foto’s bij.

Let op: je moet op het pijltje (in de foto) naar rechts klikken om de andere foto’s te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram The sun sneeze, happens every time😂 Een bericht gedeeld door Rianne Meijer (@rianne.meijer) op 15 Okt 2018 om 10:17 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Instagram vs. reality 👀😛 Een bericht gedeeld door Rianne Meijer (@rianne.meijer) op 13 Aug 2018 om 9:01 (PDT)

Bron & beeld: Instagram