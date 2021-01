No way: is dít ‘Temptation Island’-koppel ook al uit elkaar?

Het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave zorgt voor heel wat drama (Hallo, Sonny), maar dat maakt het kijken naar dit programma ook zó leuk! Hoewel de eerste relatie al gestrand is en we niet lang hoeven te wachten op de volgende (Greg en Karina), blijkt ook dít koppel uit elkaar te zijn…

Het nieuwe ‘Temptation Island’-koppel Kevin en Eva zijn nu een paar nachtjes in de villa. Kevin heeft zelfs al zijn eerste kampvuurbeelden gehad. Oeh! En hoewel die beelden positief waren, begint het er toch op te lijken dat ook zijn relatie dit liefdesavontuur niet gaat overleven.

Kevin gespot bij verleidster

Het juicy nieuws komt van niemand minder dan verleidster Anne. Yes, really! De knappe verschijning die tijdens het avontuur in Italië al veel met Kevin optrok, deelde een intieme foto met hem op haar Instagram stories. Op de foto zie je Kevin diep in slaap op haar schouder liggen. Very cute! Maar één ding is dus zeker, Kevin en Anne hebben overduidelijk nog contact met elkaar na de opnames. Wij zijn héél benieuwd naar hoe the story continues…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Love Reality (@loverealitynl)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Girlscene | Beeld: RTL Beeldbank