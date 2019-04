Nog beter dan vorig jaar? De zomer van 2019 belooft zonniger en droger te worden dan normaal

Kwam gisteren nog het nieuws naar buiten dat komend weekend een van de koudste Bevrijdingsdagen óóit gaat zijn, nu hebben gelukkiger ook wat zonniger nieuws: komende zomer wordt waarschijnlijk nog zonniger en droger dan normaal.

Als we Weeronline mogen geloven wordt de zomer van 2019 bovengemiddeld warm en droog. De kans hierop is in de maand juni zelfs al 70 procent.

25+ graden

‘We hebben op de korte termijn een indicatie voor wind die regelmatig waait uit het – warme – oosten,’ legt Jaco van Wezel van de weerwebsite uit aan De Telegraaf. Dit zou tegen eind mei een verhoogde kans op zomerse dagen met temperaturen van 25 graden of meer opleveren. ‘Er wordt voor mei een warmtegemiddelde verwacht van ongeveer een graad warmer dan normaal.’

Zomer 2019

Eind mei kunnen we dus al een paar tropische dagen verwachten, maar óók de voorspellingen voor de zomer zien er zonnig uit. ‘Je weet nooit precies hoe het eruit gaat zien, maar er is een reële kans dat het behoorlijk boven normaal wordt in juni en juli. Hoe het precies gaat zijn, is nog onzeker, maar de kans op droger en warmer weer dan normaal is er wel.’

Bron: De Telegraaf, beeld: iStock