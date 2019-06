Nog een kleine erbij: Jaimie Vaes bevallen van haar eerste kindje

Beschuit met muisjes voor Jaimie Vaes en haar verloofde Lil’ Kleine! De twee zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje.

Dat onthulde Lil’ Kleine zondag tijdens zijn optreden op het festival 7th Sunday in Veghel. Vorig jaar maakte hij samen met zijn verloofde Jaimie Vaes bekend dat ze een kindje kregen. Het stel zei toen dat het een jongetje zou worden, maar details over het kindje zijn nog niet bekendgemaakt.

Zwangerschap

Jaimie Vaes vertelde eerder in een openhartig interview met Vrouw dat de zwangerschapshormonen bij haar insloegen als een bom, waardoor ze zich ‘minder happy’ heeft gevoeld aan het begin van haar zwangerschap. Ook had ze last van donkere gedachtes, die ze maar moeilijk kon loslaten.

Trouwen

De twee zijn al samen sinds 2017 en laten ons via social media vaak zien hoe verliefd ze zijn op elkaar. Vorig jaar augustus vroeg Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes ten huwelijk. De twee waren samen in Ibiza, waar de rapper tijdens het verjaardagsfeestje van Jaimie op één knie ging.

