Nieuw De Mol-telg in medialand: dochter van Linda de Mol tekent bij BNNVARA

Het De Mol-imperium in de mediawereld breidt uit. De dochter van Linda de Mol heeft een contract getekent bij BNNVARA. Dat maakte de 19-jarige Noa gisteravond bekend toen zij aan tafel zat bij Zomer met Art.

Noa Vahle gaat aan de slag als junior producer voor het nieuwe multimediale journalistieke platform dat documentairemaker Sinan Can ontwikkelt. Voorlopig gaat het dus om een rol achter de schermen. Toch sluit Noa niet uit dat ze ooit haar moeder achterna gaat.

‘Nieuwe Linda’

Noa is niet bang dat zij altijd vergeleken zal worden met haar beroemde moeder. ‘Daar ga je niet vanaf komen. Ik denk juist dat je kunt laten zien dat je je eigen weg gaat,’ vertelde ze in de talkshow Zomer met Art.

Ouders

De tiener woont sinds een jaar in de Jordaan, waar haar ouders een huis voor haar kochten. Haar vader is regisseur Sander Vahle, met wie Linda tot 2007 een relatie had.