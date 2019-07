De verleiding gaat door: volgend jaar nog een seizoen van Temptation

Temptation Island VIPS is nog maar net van start gegaan of de makers komen alweer met goed nieuws. Want hoe kon het ook anders: er komt nóg een seizoen met gewone kandidaten.

Ja, we weten het: de vorige editie viel een beetje tegen. Maar volgens Yolanthe herself hoeven we niet lang te treuren, want deze VIPS-variant zou alles goedmaken. ‘In bepaalde situaties wist ik zelf niet meer wat ik moest doen, omdat het zo heftig was. Het is spraakmakende tv geworden, voor de Temptation-fans een sprankelend seizoen’, aldus de presentatrice.

Samen uit, (niet) samen thuis

Want VIJF.be (je weet wel, die zender waarop het in België wordt uitgezonden) is al koppels en verleid(st)ers aan het casten. Hoewel nog niet officieel bevestigd is dat dit ook geldt voor ons hier in Nederland, lijkt het ons sterk dat het nu ineens gesplitst zou worden. Want wat moeten we in godsnaam zonder uitspraken als ‘koekerond’ en ‘de kaas loopt uit haar oren’? Precies. Voor nu kunnen we in ieder geval sowieso gaan genieten van dit VIPS-seizoen en als we alle voorstukjes zien, komt dat helemaal goed (of, fout) dit jaar.

