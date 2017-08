Nog steeds veel honden alleen in hete auto: Dierenbescherming onderneemt actie

Je hond achterlaten in een bloedhete auto: het zou nooit meer mogen gebeuren. Toch worden er in de zomer nog regelmatig oververhitte viervoeters in auto’s aangetroffen. Alleen al deze zomer moesten er tientallen ramen ingetikt worden om honden te redden. Twee beestjes overleefden de hitte niet.

De Dierenbescherming wil iets tegen het probleem doen en komt met een bijzonder verkeersbord. Dit moet hondeneigenaren waarschuwen voor de risico’s van het achterlaten van hun viervoeter in de auto. Het bord is een variant op een al bestaand waarschuwingsbord en ziet er als volgt uit.

Het verkeersbord is voor het eerst verschenen in Emmen. De Dierenbescherming is van plan er binnen een jaar zo’n honderd te plaatsen.

Oververhitting van hersenen

Op haar website waarschuwt de Dierenbescherming dat de temperatuur in een stilstaande auto binnen korte tijd kan oplopen tot maar liefst vijftig graden, zelfs als het raam een stukje open staat. Hoewel veel mensen denken dat de hond sterft aan zuurstoftekort, is het oververhitting (met name van de hersenen) waardoor het beestje doodgaat.

Online petitie

Er is op dit moment al een boete voor mensen die hun hond op een warme dag in de auto achterlaten. Online zijn actievoerders een petitie gestart om die boete te verhogen. Inmiddels zijn er al ruim 51.000 handtekeningen verzameld.

Bron NOS | Beeld Sanoma Beeldbank