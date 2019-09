Noodkreet van Chrissy Teigen na onhandige actie: ‘Alsjeblieft stop, ik heb ook nog een familie!’

Chrissy Teigen heeft een drukke avond achter de rug. Het model postte per ongeluk haar e-mailadres op social media, wat volgers – niet geheel verrassend – massaal aangrepen om met haar te facetimen.

‘Oh mijn god, mensen proberen met mij te facetimen,’ schreef Chrissy op Twitter nadat ze haar blunder had ontdekt. De vrouw van John Legend besloot één oproep te beantwoorden.

‘Ik was 100 procent zeker dat ik een penis zou zien maar het was gewoon een aardige vreemdeling,’ zo hield ze haar volgers op de hoogte. Chrissy deelde ook een filmpje van het moment dat ze met de man praat. Ook haar moeder Vilailuck doet aan het gesprek mee.

Aangewakkerd door het succes van de vreemdeling probeerden daarna nog meer mensen met Chrissy te facetimen. Op een filmpje is te zien dat haar laptop continu rinkelt terwijl ze lachend haar gezicht begraaft in haar handen. ‘Alsjeblieft stop, ik heb ook nog een familie,’ schrijft ze erbij.

Al snel besluit Chrissy dan ook de stekker eruit te trekken. ‘Alles is uitgeschakeld en m’n e-mail is veranderd. Ik hou van jullie en bedankt voor de lieve woorden.’

everything disabled and changed emails. but I love you guys and thank you for the kind words lol

— christine teigen (@chrissyteigen) September 18, 2019