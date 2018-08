Nooit meer zoeken naar fotogenieke muurtjes: vliegmaatschappij biedt Instagram-rondreis aan

Een reis zonder jaloersmakende foto’s op Instagram is als een taart zonder slagroom. Je trip is immers geen échte vakantie als je niet aan je volgers kunt laten zien wat een ontzéttende lol je hebt met je ‘dinnies’ of hoe vreselijk romantisch jij en hubby in elkaars ogen wegzwijmelen tijdens die prachtige zonsondergang. Luchtvaartmaatschappij Corendon speelt slim in op deze drang naar Insta-waardige kiekjes.

Voortaan kun je jezelf de urenlange speurtocht naar #instagrammable bankjes en muurtjes besparen, want het is nu mogelijk om een ‘Instagram Rondreis’ te boeken. Dat is exact wat je je ervan voorstelt: een vakantie waarbij je op verschillende fotogenieke plekken stopt om Het Ideale Plaatje te schieten.

Influencers on tour

Tijdens de trip toer je acht dagen lang door Turkije, met Antalya als start- en finishplaats. Volgens Corendon kun je rekenen op ‘indrukwekkende grotten, spectaculaire watervallen, adembenemende landschappen en zeldzame natuurverschijnselen’. Uiteraard is er wifi aanwezig in de bus, zodat je je plaatjes direct het wereldwijde web op kunt slingeren. We zijn er immers niet om zelf van het uitzicht te genieten, hè.

#instagrammable

Onzin of niet, de rondreis lijkt een slimme van de luchtvaartmaatschappij, want meer dan ooit maken we ons druk om hoe fotogeniek onze bestemming is. Volgens onderzoek van Expedia vindt twee derde van de vakantiegangers het belangrijk dat zijn of haar vakantieoord Instagramwaardig is. Sterker nog: er wordt meer waarde gehecht aan de ‘Instagrammability’ dan aan het klimaat of eten op de plaats van bestemming. Koekoek.

Boeken maar

Staan jij en je Insta-account al te trappelen? De eerste rondreis vindt plaats op 16 november en kost (minimaal) 339 euro voor acht dagen. Of je plaatjes straks ook daadwerkelijk uniek zijn, valt te betwijfelen. Maar dat lijkt op Instagram doorgaans niet zo’n probleem te zijn.

Vergeet je niet tussendoor een beetje om je heen te kijken?