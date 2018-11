Nostalgie #goals: Pixar deelt eerste Toy Story 4-trailer

Volgend jaar zomer keren Woody en zijn vrienden, maar liefst 24 jaar (!) na het origineel, terug in de bioscoop. En afgaande op de eerste, zojuist online gegooide teaser-trailer wordt dat gezellig, chaotisch en bovenal weer heel erg grappig!

Lekker luchtig

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Woody, Buzz Lightyear en de rest van Andy’s speelgoed in de bioscoop te zien waren in Toy Story 3. Dat was niet alleen een verrassend sterk vervolg, maar ook nog eens een verrassend duistere Pixar-film. Afgaande op de gloednieuwe trailer die sinds gisteren online verscheen, gaat het er in Toy Story 4 een stuk gezelliger aan toe. Alhoewel…

Vork

In de trailer dansen alle bekende Toy Story-personages, die voor het eerst leerden kennen in 1995, zij aan zij op de dromerige hippieklanken van Judy Collins’ Both Sides Now. Maar een onbekend personage, genaamd Forky, gooit roet in het eten. Deze plastic vork speelt een grotere rol in Toy Story 4 dan je zou denken. Dit mislukte speelgoed is in dit vervolg namelijk de aanjager voor een nieuwe avontuurlijke road-trip van Woody en zijn vrienden. Hoe het ook zij, wij pakken onze zakdoekjes er vast bij!

Op naar het witte doek en daar voorbij!

Toy Story 4 draait vanaf juni 2019 in de Nederlandse bioscopen. Dat de winter maar razendsnel voorbij mag gaan.

