Nostalgie: je kunt nu alle (!) seizoenen van ‘The Hills’ online terugkijken

Even terug in de tijd: weet je nog hoe fijn het was om op een willekeurige zaterdagmiddag de televisie aan te zetten, en dat er dan een marathon van The Hills werd uitgezonden? Aankomend weekend (of wanneer je ook maar wil) kun je die tijden helemaal herbeleven, want alle seizoenen van de serie kun je nu online kijken.

En nee, niet op een of andere illegale site, maar gewoon op de website van MTV. Alle zes de seizoenen die er tot nu toe zijn van The Hills – er komt immers een nieuwe aan – staan online en kun je dus van begin tot eind bingen. Heerlijk, toch?

The rest is still unwritten

Ga terug in de tijd en geniet (opnieuw) van alle liefdesperikelen, vriendschappen (en ruzies) én vooral alle drama. Aanstaande zondag begint al het nieuwe seizoen van The Hills, genaamd The Hills: New Beginnings, maar tot die tijd kun je je dus prima vermaken met de oude afleveringen. Én natuurlijk de trailer van de nieuwe reeks: