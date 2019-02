Nostalgie: 30 maart kunnen we weer genieten van Kees & Co (en check hier de eerste beelden)

Ben, Anne, Rudie, Sonja en natuurlijk ons aller Kees: wie is er niet mee opgegroeid? Na bijna dertien jaar keert de feelgood-serie Kees & Co binnenkort eindelijk terug. Videoland heeft vandaag de startdatum bekendgemaakt.

Het nieuwe seizoen van Kees & Co is vanaf 30 maart in zijn geheel te zien op Videoland, zo meldt de streamingdienst op social media. RTL 4 gaat de serie wekelijks op zaterdagavond uitzenden.

Je ziet het goed: naast het oude vertrouwde gezicht van Simone Kleinsma zijn er een hoop nieuwe acteurs bijgekomen. Zo speelt Tibor Lukács de rol van zoon Rudie, die er nogal een losse leefstijl op nahoudt. Chantal Janzen vertolkt de rol van zijn vriendin Coosje, die meteen ook haar puberkinderen meeneemt naar het huis van Kees. De rollen van de puberkinderen worden ingevuld door Lizzy van Vleuten (Annelot) en Maurits van Brakel (Lars). En dan is er natuurlijk buurvrouw Brenda, die gespeeld wordt door Plien van Bennekom.

Groot succes

Kees & Co was jarenlang een groot succes voor RTL. De serie, over de dagelijkse beslommeringen van Kees en haar gezin, werd tussen 1997 en 2006 uitgezonden. Na acht seizoenen en bijna honderd afleveringen ging de stekker eruit. Nog altijd is de sitcom een van de best bekeken series op Videoland, waarop alle afleveringen terug te kijken zijn. Mede daardoor is – tot onze grote vreugde – besloten tot een nieuwe reeks.

Nostalgiemomentje

Als afsluiter – en om de pijn van het wachten te verzachten – delen we nog even een oude castfoto met je. Kijk nou toch wat een guppies!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron en beelden: ANP