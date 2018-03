Noteer: met deze trucjes checken inbrekers of ze in kunnen breken

De afgelopen dagen kreeg de politie in Breda meldingen van afgeplakte deurbellen. Gewoon een kwajongensstreek zou je denken, maar de politie waarschuwt op Facebook dat dit ook weleens om een trucje van inbrekers zou kunnen gaan.

Door de deurbel af te plakken testen inbrekers of je thuis bent. Als je thuis bent zul je namelijk vrij rap naar beneden komen om naar je bel te kijken. Huizen waar het plakbandje na een half uur nog op z’n plek zit, zijn de plekken waar een inbreker zijn slag zal proberen te slaan.

Niet thuis

Maar een inbreker heeft nog meer trucjes voor je up his sleeve. Een klassieker is foto’s maken van de post. Want als die blijft liggen is er een kans dat de bewoners met hun billen op een strand zitten ergens. En, ook een slimme: takjes tegen de voordeur zetten. Zijn die takjes er na een paar dagen nog? Juist.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron LINDAnieuws | Beeld Shutterstock