Nu al fantastisch: Toy Story 4 introduceert nieuw hilarisch knuffelduo

Het is een van de dingen die animatiefilms zo ontzettend leuk maken: de personages. Want kenmerkend voor Pixar is dat ieder personage stuk voor stuk fantasie ademt, wat voor de kijker dan weer zorgt voor een hoop nostalgie, vreugde en ook een beetje liefde. En vaak ook creativiteit: iedere carnaval of Halloween zie je wel weer op Pixar geïnspireerde kostuums. Voor Toy Story 4 doen de makers er een goed schepje bovenop: in de tweede teaser introduceren ze het gouden comedy-duo Key en Peele – bekend van Comedy Central – als de gloednieuwe personages Duck en Bunny.

Veelbelovend

En de twee ‘kermisklanten’ nemen de ultieme bromance van Toy Story-iconen Woody en Buzz Lightyear flink op de hak. “To infinty and… your mom!” Als dit het niveau van Toy Story 4 wordt – een stuk volwassener – hoor je ons niet klagen.

Bekende stemmen

Comedians Keegan-Michael Key en Jordan Peel zijn razend populair geworden door hun sketchshow Key & Peele. Jordan kennen we daarnaast ook als regisseur van de fantastische horror-hit Get Out.

Spork

Eén nieuw personage stal de show in die eerste Toy Story 4 teaser: Forky. Hij is eigenlijk helemaal geen speelgoed, maar een spork: je weet wel, die vork-lepel-combinatie. Een vreemde eend in de bijt, dus. Verder keert natuurlijk gewoon de ‘oude’ cast terug. Tim Allen en Tom Hanks spreken als vanouds de stemmen in van Buzz en Woody.

Janken

Het kan niet anders of het vierde deel verandert in een enorm tranendal. Zo waarschuwde Tom Hanks al dat het een emotionele bedoening gaat worden met verrassende plotwendingen.

Bron: Superguide | Beeld: Still