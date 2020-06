Zó gaat het nu met de deelnemers van ‘Ex on the Beach Double Dutch’

Het zesde seizoen van ‘Ex on the Beach Double Dutch’ is inmiddels ten einde. Het was weer puur genieten de afgelopen weken. Veel gekeuvel, veel geflirt, veel drama, veel diva gedrag en minstens zo veel macho gedrag. Met de extravagante deelnemers en de ordinaire momenten verveelden we ons geen moment.

Maar hoe gaat het nu met de deelnemers van afgelopen seizoen?

LEES OOK:

Deelnemers gaan los op makers ‘Ex on the Beach: Double Dutch’

Dennis en Olivia

Dennis manifesteerde zich als een soort ‘Harrie De Hengst’ 2.0 versie. Hij was verliefd op Olivia, maar ook op Tessa, Nicole en Jamy. Toch wrong hij zich in allerlei bochten om zich – een soort van – aan de regels te houden en Olivia trouw te blijven. Maar toen de blondine de villa onverhoopt moest verlaten, dook hij vrijwel direct bovenop Tessa en ging hij vervolgens met Nicole in bad. Na de opnames blijkt dat Dennis en Olivia elkaar toch weer opnieuw gevonden hebben en ligt Dennis officieel aan de ketting. De twee zijn namelijk een setje. Eind goed al goed dus.

Tessa

Tessa was gek op Dennis en bleef maar strijden om zijn aandacht. Toen Olivia de villa verliet, greep zij dan ook meteen haar kans. Toch vond ze Dennis uiteindelijk ‘niet zo heel leuk’ en eenmaal terug in Nederland kreeg ze een relatie met een andere jongen. De blonde schone is haar hart verloren is aan de knappe Ivo Teunissen, een spierbundel uit Deventer.

Ayla en Reamon

Ayla en Reamon hadden een turbulente relatie achter de rug en ook in de villa liepen de gemoederen hoog op tussen de twee. Toch gaf Reamon in de laatste aflevering aan niet ‘als exen weg te gaan’. Het koppel probeerde het na de opnames nog even opnieuw, maar uiteindelijk bevestigden ze dat het vuur voorgoed gedoofd is.

Jamy en Dante

Jamy en Dante vermaakten zich prima in de villa en ook nu zien ze elkaar nog regelmatig. ‘We hebben het nu gewoon leuk samen, maar of er ook echt iets uitkomt dat weten we nog niet’, vertelde Jamy onlangs in ‘Wat Gebeurde Er Next?‘. ‘We hebben het heel leuk met elkaar, maar over een relatie hebben we het nog niet. Maar daar lijkt het wel op’, vulde Dante aan.

Evan

Evan kwam uit de zee als oude vlam van Lynn en bleek ook een verleden met Julie te hebben. Heel even leek er wat op te bloeien tussen hem en Kim Kardashian look-a-like Nicole, maar hij verliet de villa toch echt als single. Onlangs maakte hij bekend een relatie te hebben met Miss Beauty Roos Nijland. ‘En toen had ik opeens een vriendinnetje’, schreef hij bij een gezamenlijke foto op Instagram.

Levi, Julie en Celeste

Macho Levi kreeg gedurende het programma veel kritiek te verduren. De spierbundel kon goed ‘viben’ met Julie, maar koos daarna toch liever voor de vibes van Celeste. Al was het om Julie te stangen. Of de drie inmiddels alweer gelukkig zijn in de liefde, is nog niet bekend. Wel onthulde Levi onlangs een schokkend verhaal over zijn dochtertje.

Opgeven voor Ex on the Beach?

Ben jij single en klaar voor een paradijs vol zon, zee, plezier, liefde én drama? En durf jij het op te nemen tegen een legioen aan exen? Meld je hier dan snel aan voor het zevende seizoen van Ex on the Beach. En stel jezelf de vraag; welke ex is next?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Ex on the Beach