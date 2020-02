Misschien wil je nog een beetje blind blijven voor de klimaatverandering, maar eigenlijk is er geen ontkomen aan: Greta Thunberg is overal. De 17-jarige krijgt nu zelfs een documentaire.

Pas 17 lentes jong en toch heeft Thunberg een indrukwekkender cv dan jij en ik. Haar speeches zijn wereldberoemd, ze is de jongste Person of the Year óóit van TIME, ze was genomineerd voor een Nobelprijs én ze is dankzij haar genadeloze opmerkingen berucht op Twitter. Binnenkort is ze ook een heus televisiester, want samen met de BBC werkt Thunberg nu aan een eigen televisieshow.

De show volgt Greta Thunberg in haar weg om wereldwijd bewustzijn te creëren voor de klimaatverandering. De camera’s volgen Greta tijdens haar reizen, tijdens haar gesprekken met wetenschappers, klimaatexperts en politici. Maar ‘die andere kant’ van Greta krijgt eook en plekje in de documentaire. Hoe houdt de tiener zich staande in haar bekritiseerde én gevierde positie?

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z — BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) February 10, 2020

De titel van de documentaire is nog onbekend. Vanaf volgende week is de docu te zien via de BBC.

