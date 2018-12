Nu of nooit: nieuw tv-programma zoekt stellen die een trio willen

Het is een van de meest begeerde fantasieën van zowel singles als stellen: een trio. Maar ja, waar tover je zo gauw een derde persoon vandaan? Blue Circle bespaart koppels de zoektocht.

‘Een trio is allang geen taboe meer,’ zo schrijft Blue Circle op zijn Facebookpagina. De productiemaatschappij zoekt voor een nieuw tv-programma ‘avontuurlijke stellen die openstaan voor een trio’. Zij zullen op date gaan met potentiële kandidaten voor een wilde escapade.

Aangezien er tot nu toe nog niet massaal wordt gereageerd op de subtiele oproep om je ** VRIEND OF VRIENDIN TE TAGGEN ** 😋😍, helpen we een handje. Dus, is dit he-le-maal jouw ding? Hier kun je je aanmelden. (Tip: overleg eerst even met je wederhelft.)

Wij halen alvast popcorn in huis voor de uitzendingen, want dit wordt natuurlijk genieten met de hoofdletter G. Plaatsvervangende schaamte in 3, 2, 1…